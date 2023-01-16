1,5 milyar liralık yatırımda 44 Yenişehirli firma yer alacak

İnşaatı hacmi ve maddi tutarı ile Marmara bölgesinin en büyük; Türkiye'de ilk 3'e giren sanayi sitesi Yenişehir'e ayrı bir değer katacak. İnşaatı devam eden projede 76 yeni işyeri bulunurken bunların 44'ü Yenişehirli firmalardan oluşacak.

Bursa'nın Yenişehir İlçesine bağlı Subaşı mahallesinde yapılan sanayi sitesi 1,5 liralık yatırımı bulurken; Türkiye'nin en önemli sanayi merkezlerinden birisi olacak proje içinde imalat ve ağaç işleri bölümleri olacak.

S.S. Yesan Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Orhan Torun, “Yenişehir ilçemizde yapımına başladığımız Küçük Sanayi Sitesi 321 dönüm arazi üzerine 125 bin metre kare inşaat alanı üzerinde yapılıyor. Yatırımda ağırlıklı imalat ve ağaç işleri bölümleri olacak. Hayata geçecek projede 44 Yenişehirli firmamız bulunuyor. Bunların çoğunluğu Yenişehir'de olup az bir bölümü ise Bursa'da bulunan Yenişehirli hemşerilerimizdir. 17 firma İnegöl'den, 2 firma İznik'ten, 13 firma da Bursa merkezdeki yatırımcılardan oluşuyor. Yönetimi tamamen Yenişehirlilerden oluşan kooperatifimizde dışarıdan kimse bulunmuyor. Şartlar dahilinde tarafımıza müracaat eden tüm Yenişehirli firmalar, bu çalışmanın içinde yer aldığı gibi onların talepleri doğrultusunda proje hayata geçirilmiştir” diye konuştu.

Başkan Torun, “Yesan Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi inşaatı hacmi ve maddi tutarı ile Marmara bölgesinin en büyük ülkemizin ilk 3'üne girecek çok önemli bir yatırımdır. Bugün itibari ile yatırımın tutarı 1,5 milyar lirayı buluyor. Yatırımın ilçemize ülkemize ve iş dünyasına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.