"15 Temmuz milli iradenin tecellisidir"

AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde millet iradesinin meydanlara yansıması ile dünyaya örnek bir destan haline gelen 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5'nci yıldönümü ve 'Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

15 Temmuz 2016 tarihinde hain FETÖ/PYD tarafından Türk demokrasisine ve milli iradeye karşı teşebbüs edilen alçak darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde kahraman Türk milleti tarafından bertaraf edildiğini belirten Davut Gürkan, "251 vatandaşımızın şehit, 2 bin 193 vatandaşımızın gazi olduğu o gece, Türk milletinin tarih boyunca kazandığı ibretlik zaferler silsilesine bir yenisi daha eklenmiştir. Bu işgal hareketi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inen, vatanına milletine sevdalı olan milletimizin dik duruşu sonucu amacına ulaşmadı. O gece akın akın sokaklara dökülen aziz milletimiz ülkesine ve demokrasisine sahip çıkarak, tanklara, savaş uçaklarına, helikopterlere ve silahlara göğüslerini siper ederek tam bir Kurtuluş Savaşı mücadelesi vermişlerdir. O gece meydanlara inen milyonlarca kahraman, Kurtuluş Savaşı ve Çanakkale Savaşı'ndan sonra yine bir destan yazmış ve vatan için şehitler vermiş, Tüm dünya da Türk milletinin bu gözü karalığını vatana olan sevgisini canlı olarak izlemiş bu olay Türk milletinin birlik ve beraberliğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Vatan ve bayrak uğruna yüz binlerce şehit veren bu millet gerektiğinde canını seve seve vermeye hazırdır. Ülkemizin birlik ve beraberliğine yönelik hiç bir girişime asla göz yummadık, yummayacağız. Bağımsızlık ve özgürlüğümüzü hiç bir şey ile değişmeyiz. Bu vesileyle devletimizin varlığı ve milletimizin bağımsızlığı yolunda canını feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, onları minnetle anıyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyor, hayırlı ve uzun ömürler diliyorum" dedi.