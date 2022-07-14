15 Temmuz'da metro ücretsiz

00 ile 01.00 arasında metro ve tramvay ücretsiz olacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi;

"15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde Bursaray, T1 ve T2 Hatlarımız 19.00 - 01.00 saatleri arasında ücretsiz! Tüm hemşehrilerimi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na bekliyorum."

Ayrıca, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı istikametinden, Haşimişcan Caddesi Acem Reis Cami istikametine gidiş - geliş istikametleri, İnönü Caddesi Demirtaş Paşa Köprü üstünden - Haşimişcan Caddesi gidiş 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı istikameti geliş istikametleri her iki yön; Altıparmak Caddesi - Varyant altından 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanına ve Haşimişcan Caddesine gidiş istikameti, 15 Temmuz Cuma günü saat:16.00 dan 16 Temmuz 2022 günü etkinlik sonlanıncaya kadar ana yollar ile bağlantı yolları araç trafiğine kapatılacaktır.

15 Temmuz Cuma günü saat: 19:30' da Millet Bahçesi içinden başlayarak 15 Temmuz Demokrasi Meydanında son bulacak Sancak Koşusu etkinliğinde; Çekirge Caddesi - Stadyum Kavşağı - Altıparmak Caddesi - Ahmet Hamdi Tanpınar Caddesi -Varyant altına kadar bağlantı yolları ile Cadde ve Sokakları arası saat:19.00' dan itibaren araç trafiğine kapatılacaktır.

15 Temmuz Cuma günü saat:19:30' da Heykel Valilik önünden başlayacak olan 15 Temmuz Bayrak Yürüyüş etkinliğinde; saat: 18.30'da Atatürk Caddesi - İnönü Caddesi - Cumhuriyet Caddesini takiben Demokrasi Meydanına kadar araç trafiğine kapatılacaktır.