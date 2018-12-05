1,5 yaşındaki kız , 90 bin Euro'luk ilacı alınmazsa ölecek

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan 1,5 yaşındaki SMA hastası Hala'nın 4 yıl boyunca, yılda 5 kez özel bir ilaç alması gerekiyor. Ankara'da bir tıp merkezinden temin edilebilen ilacın tek dozu ise 90 bin Euro. Gözü yaşlı baba Yaser el Kadı, bu ilacın alınmaması durumunda küçük kızını göz göre göre kaybedeceğini belirterek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Recep Baba ne olur yardım edin" dedi

Yaser el Kadı, yaklaşık 2 yıl önce Suriye'den İnegöl'e geldi. Ailesiyle birlikte babasının yanında kalan Kadı'nın biri 10, diğeri 4 ve son olarak 1,5 yaşında 3 kız çocuğu bulunuyor. İnegöl'de dünyaya gelen 1,5 yaşındaki Hala Al Kadı'nın hastalığı 6 aylıkken fark edildi. Doğduktan 6 ay sonra hareket etmeyen minik çocuk Bursa'ya götürüldüğünde Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastası olduğu ortaya çıktı. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 40 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan Hala Al Kadı'nın tedavisi için gereken iğne Ankara'da buluyor. Ancak yabancı olduğu için fiyatı 90 Bin Euro olduğu belirtiliyor

Baba Yaser El Kadı, "Doktor çocuğumun hastalığının Spinal Musküler Atrofi (SMA) olduğunu söyledi. Bir iğnesi 90 bin Euro. Benim param yok. Şimdi çocuğum yoğun bakımda. Boğazından ve karın boşluğundan ameliyat oldu. Beslemesini karın boşluğundan yapıyor. Alacağımız iğneler Ankara'da var ama çok pahalı olduğu için alamıyoruz. Bunları kullanmasa kızım ölecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bana yardım etmesini istiyorum" diye konuştu.

Semer El Kadı (10) ve Lin El Kadı (4) isimli iki kız çocuğunun daha olduğunu belirten baba Yaser El Kadı, "Onların durumu iyi. Fakat Türkiye'de doğan minik Hala'm çok hasta. Hastane çocuğu artık çıkartıp eve götürmemizi istiyor. Götürmemiz için ona makine lazım. Onunda fiyatı 50 bin TL. Hastaneden çıkardığımız takdirde ölecek. Ne olur bize yardım edin" dedi.