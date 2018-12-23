150 yıllık Tophane Meslek Lisesinden örnek davranış

yılını kutlayan Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, rekor kan bağışıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Kan bağışı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kızılay arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kan bağışı etkinliği düzenlendi. Protokol imza töreninin ardından ilk kan bağışı Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden geldi. Söz konusu protokolün okulun 150. yılı etkinliklerine dâhil edilmesiyle daha da bir anlam kazanan kan bağışı faaliyeti okulda gerçekleştirildi. “Bir İnsanı Kurtaran Bütün Dünyayı Kurtarır” sloganıyla başlatılan kampanya 2014 yılından beri 4 kez gerçekleştirilirken, toplamda 858 ünite kan bağışı yapıldı. Öğretmenler, öğrenciler, okul personeli, veliler ve mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği kampanyada, günün sonunda 162 ünite kan toplandı.

Önemli bir bağış rakamına ulaştıklarını ifade eden Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Yusuf Ay, tüm okullara örnek olmak istediklerini söyledi. Ay, “Bir gün boyunca süren kan bağışı faaliyetinde 162 ünite kan bağışı ile birlikte tek seferde bağışlanan en yüksek rakama ulaşılmıştır. Okulda 2014 yılından beri yılda iki kez tekrarlanan kan bağışlarında toplamda ise 858 ünite kan bağışlanmıştır. Kan bağışına destek veren okul personeline, öğrenci ve velilerimize çok teşekkür ederiz” dedi.