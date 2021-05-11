1500 araçlı Kudüs'e destek konvoyu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, işgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları kınamak için destek konvoyu gerçekleştirildi.

Alanyurt Salı Pazarından başlayan bin 500 araçlı konvoy şehir turu atarak Kültürparka ulaştı. Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıların kınanması ve Kudüs'e destek için düzenlenen konvoya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Nikah Dairesi önünde son bulan konvoyun ardından dua yapılarak basın açıklaması yapıldı. İnegöl Sivil Toplum Platformu adına açıklama yapan İHMED Başkanı Ahmet Taştan, “Bu mübarek Ramazan ayının son günlerinde, bin seneden hayırlı Kadir gecesinden bu güne kadar, zalim ve siyonist İsrail, İslam dünyasının kutsal mekanlarına hakaret ederek Mescid-i Aksa'ya fütursuzca saldırıyor. Müslümanların ilk kıblesi, her geçen gün daha büyük bir tehditle karşı karşıya kalıyor ve onurumuz ayaklar altına alınmaya çalışılıyor. Mescid-i Aksa'ya yapılan bu alçak saldırıları en ağır kelimelerle kınıyoruz ve tüm nefretimizle lanetliyoruz” dedi.

Taştan, “Bakınız, İsrail kutsal beldelerde ve yakın coğrafyada bir hedefe doğru yürümektedir cahil cesaretiyle. Peki, nedir bu hedef? Kendilerine Tanrı tarafından vaat edildiklerine inandıkları Arz-ı Mev'ud topraklarını ele geçirip büyük İsrail devletini kurmak. Bu sapık kavim, peygamberleri yalanlamış, onları ağaç kavuklarında kesmiş, çarmıha germek istemiş ve tarihini kan deryasında kurmuştur. Şimdi de Siyonist hedefleri için adım adım ilerlemektedirler. Bu hedeflerin göbeğinde ise Peygamber Efendimizin Miraca yükseldiği Mescid-i Aksa vardır. Bugün karşı karşıya kaldığımız bu saldırılar ilk değildir, sanırım son da olmayacaktır. Bu da bizim kıyamete kadar direnişe devam etmemiz demektir” dedi.

"Terör devleti İsrail, bu saldırılarını, Müslümanların inadına Ramazan ayında sürekli arttırmaktadır" denilen açıklamada, "Bugüne kadar yaşadığımız onlarca tecrübelerle gördük ki; Ortadoğu'da bir çıbanbaşı olan İsrail, laftan-sözden anlamıyor, anlamak da istemiyor. Tarih şahittir ki İsrail, ancak ve ancak güçten anlar! Ve bu gücü harekete geçirmenin zamanı çoktan gelmiştir! Gün, topyekun İslam alemi olarak, İsrail'in tepesine balyoz gibi inme günüdür. Gün, İsrail'le anlayacağı dilde ve en yüksek perdeden konuşma günüdür. Türkiye olarak nasıl ki başta Azerbaycan için askeri destek sağladık, yeryüzünün vicdanı olarak Filistin için de en az aynı desteği sağlamamız gerekiyor. Terör devleti katil İsrail ile katliamlarını durdurana ve işgal ettiği toprakları boşaltana kadar ilişkiler askıya alınmalıdır. Tüm İslam ülkeleri ve dünyada, insan haklarını ve gerçek adaleti önemseyen bütün ülkeler, İsrail'deki büyükelçilerini geri çağırmalıdır. İsrail ile bütün ticari ilişkiler askıya alınmalıdır” denildi.

Taştan, “İşgal güçlerinin saldırılarına karşı Filistinliler, mücahide kadınlarıyla, yiğit çocuklarıyla, kahraman yaşlılarıyla büyük bir direniş gösterdi, gösteriyor. Bilinmelidir ki Kudüs, Müslümanların gönül coğrafyasının başkentidir. Mescid-i Aksa'nın, sadece bir avuç toprak meselesi değil aynı zamanda imani bir mesele olduğunu bilmemiz gerekir. İnanıyoruz ki Müslümanların gücü İsrail'i yerin dibine sokacaktır Allah'ın izniyle. Bir avuç Kudüslü Müslüman Aksa'yı bizim adımıza, ümmet adına ellerindeki taşlarla savunuyor. İnanın burada, İnegöl'de bu tür eylemleri yaptığımız zaman Yahudilerin kalbi titriyor. Biz ne kadar kararlı ve dik durursak onlar o kadar geri çekiliyorlar. Müslümanların gücü siyonist zalim İsrail'i yerin dibine geçirecektir inşallah” diye konuştu.