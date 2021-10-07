Bursa'nın İnegöl ilçesinde 154 fidan toprakla buluştu.

Bir grup hayırsever kadının ellerindeki fidanları dikmek için İnegöl Belediyesinden yer talebinde bulunması üzerine, Cumhuriyet Mahallesinde yerleşim alanlarıyla sanayi bölgesini birbirinden ayıran hatta bulunan 4000 metrekarelik alan Park Bahçeler Müdürlüğünce fidan dikimi için hazırlandı. Bugün kadınlar ve İnegöl Belediyesi ekipleri bahse konu alana 154 fidan dikti.

Fidan dikimine katılan Belediye Başkanı Alper Taban, “Bu bölgede daha önce de benzer şekilde ağaç dikimi gerçekleştirmiştik. Bir tekrarını daha rezerv alanımız içerisinde gerçekleştiriyoruz. Yeşil alanlara ne kadar sahipseniz, şehirlerimiz de o derece ferah olur. Dolayısıyla belediyemizin hedefleri arasında olan yeşiller içerisinde bir İnegöl şehrini hayata geçirebilmek adına öncelikli olarak planlarımızda yeşil alan olarak ayrılan alanların tamamını yeşil alana döndürmek için çalışmalarımızı yürütüyoruz” dedi.