16 hafız icazet belgesini aldı

Bursa'da hafızlığını tamamlayan 16 öğrenci, düzenlenen törenle icazet belgelerini aldı.

Organize Sanayi Camisi'nde düzenlenen icazet merasimine yüzlerce vatandaş ve Kur'an kursu öğrencisi katıldı. Hafızlığını tamamlayan 16 öğrenci, ezbere Kur'an-ı Kerim okurken camideki herkes huşu içinde dinledi. Somuncu Baba Vakfı tarafından yapılan çalışmaları sonucunda hafızlıklarını tamamlayarak icazet alan gençlere ayrıca çeşitli hediyeler de takdim edildi. İlahilerin ve duaların edildiği program gelenlere yapılan ikramla son buldu.

Her sene hıfzını ikmal öğrenciler için icazet töreni düzenlediklerini belirten Somuncu Baba Vakfı Lütfi Arslan, "Vakfımız 1990 yılından bu yana ihtiyaç sahiplerine uzattığımız yardım elinin yanı sıra, öğrencilerimize de her konuda destek olmaktadır. Kur-an kurslarımız ve yurtlarımızda da öğrencilerimizi okutmaktayız" dedi.