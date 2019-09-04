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16 yaşında kazada hayatını kaybeden genç toprağa verildi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada ağır yaralanan genç göz yaşları arasında toprağa verildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada ağır yaralanan genç göz yaşları arasında toprağa verildi.


Kaza geçtiğimiz günlerde Ahmet Akyollu Caddesi AVM kavşağı üzerinde meydana geldi. 16 yaşındaki Samet Durmuş'un kullandığı plakasız motosiklet, Yusuf B. idaresindeki 16 ADE 330 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosikletin sürücüsü Samet D. metrelerce sürüklenerek kafasını yol kenarındaki kaldırıma çarptı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Bir haftadır yoğun bakım ünitesinde tedavi gören genç ölüm kalım savaşını kaybetti. Acı haberi alan yakınları göz yaşlarına hakim olmadı.


Lise üçe geçen Samet Durmuş, bugün ikindi namazını müteakip Kırcaali Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Mahmudiye Kabristanı'na defnedildi.

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