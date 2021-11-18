17 yaşındaki Egemen'den 4 gündür haber alınamıyor

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Egemen Tura, 4 gün önce çıktığı evine bir daha dönmedi. Yakınları Egemen'in bulunması için seferberlik başlattı.

Orhangazi'de yaşayan 17 yaşındaki Egemen'den 4 gündür haber alınamayınca ailesi arama çalışması başlattı. Orhangazi'ye bağlı Keramet Mahallesinde yaşayan Egemen Tura isimli genç 4 gün önce evinden çıktı. Ailesi bir daha kendisinden haber alamayınca Egemen'i aramaya koyuldu. Geçtiğimiz pazartesi günü sabah 06.00 sıralarında Orhangazi'deki evinden çıkan Egemen Tura'nın üzerinde siyah şişme mont, siyah pantolon olduğu ve o günden sonra bir daha kendisinden haber alınamadığı kaydedildi. Yakınları Egemen'i görmeleri halinde 0 541 816 74 94 numaralı telefona ya da en yakın güvenlik birimlerine haber vermelerini istedi.