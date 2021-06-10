173 fidan toprakla buluştu

İnegöl Belediyesi, Yeni Mahalle'de 5 ayrı noktada toplam 5 bin 575 metrekare alan üzerinde koruluklar, çocuk oyun alanları, fitness alanları, semt sahası ve otoparkların yer aldığı bir alan inşa ediyor. Yapım çalışmaları süren alana 173 fidan dikildi.

Yapım çalışması süren projede, bugün ilçe protokolü ve öğrencilerin katılımıyla fidanların dikimi gerçekleştirildi. 173 fidanın toprakla buluştuğu programda konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, “Şehrimizin önemli ihtiyaçlarından biri olan otopark, yeşil alan, koruluk, park gibi alanları çoğaltıyoruz. Arkadaşlarımız bunlarla ilgili planlamalarını önümüze koydular. Bizler de her birini yatırım programımıza aldık ve sırayla hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bu çalışmalarla ilgili de olumlu geri dönüşler alıyoruz. Şehrimizde araç ve insan sayısı artıyor. Bu yatırımların biran önce hayata geçirilmesi gerekiyor” dedi.

Bölgede 5 ayrı alan üzerinde hummalı bir çalışmanın sürdüğünü kaydeden Taban, “Yeni Mahallede başlattığımız çalışmalar vardı. Yeni Hayat Sokak bölgesinde 5 ayrı noktada çalışmamız var. Planlarda da yine otopark, yeşil alan, çocuk parkı gibi gözüken yerleri önceliklendirerek bu alanlarda aksiyon alıyoruz. Bugün burada öğrenci kardeşlerimizle koruluk alan bölgelerinde 173 adet ağaç dikiyoruz. Beraberinde 53 araçlık otopark oluşturuluyor. Buralarda yaklaşık 1000 metrekare sert zemin alanı oluşturuluyor. Mahallemizde huzur içerisinde insanlar çocuklarıyla, torunlarıyla oturup eğlenebilsinler istiyoruz. Genç kardeşlerimize de fidanlarımızı toprakla buluşturmada yardımcı oldukları için teşekkür ediyorum” açıklamalarında bulundu.