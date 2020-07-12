18 ayda bitecek daireler 3 yıldır tamamlanamayınca hak sahipleri isyan etti

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında 18 ayda bitirileceği vaat edilen sitenin 3 yıldır tamamlanamaması hak sahiplerini isyan ettirdi.

Nilüfer ilçesinde 3 sene önce kazma vurularak kentsel dönüşüme giren 312 dairelik sitenin taahhüt edildiği sürenin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen hâlâ teslim edilememesi vatandaşları çileden çıkardı. Daire sahipleri bir araya gelerek, sitenin müteahhidine seslerini duyurmaya çalıştı. İddiaya göre firma, hak sahiplerine kira yardımı sözünü de tutmadı. Sitenin temsilciler heyeti başkanı Hasan Özdemir, “18 ayda bitmesi gereken sitemiz bitirilemedi. 18 ay sonunda da verilmesi gereken kira yardımı ödenmedi. 18 ayın sonunda bugün 12 ay daha geçmiş oldu. Fakat hâlâ kiralar ödenmedi. Bize anahtarların verilmesi için bir zabıt imzalatılmak isteniyor. Bu tutanak, sözleşmeden doğan haklarımızı elimizden alıyor. Biz imzalamak istemiyoruz. Bitmiş olan dairelerimizi teslim alamıyoruz. 312 dairemiz var, bunlardan 144 kişisi sitenin arsa sahibi. Karşı taraf, ‘Yürütmeyi durdurma kararı, pandemi ve maddi kriz var, inşaatı yapamadık' diye söylüyor. Ama inşaatlar durmadı. Sadece salgından dolayı 3-4 aylık bir durma oldu” dedi.

Mağdurlardan biri, “16 ayda yapmayı vaat etti. Toplam 3 sene bitti. Biz emekli insanlarız. Bin 900 lira maaşımın bin 200 lirasını kira ödüyorum. Bize yalan söyledi. Kirayı vereceğini, kimseyi mağdur etmeyeceğini vaat etmişti” ifadelerini kullandı.

Bir başka daire sahibi de, “Bu 3 sene bana 30 yıl gibi geldi. Sinir hastası oldum. Herkes perişan oldu. Biz evlerimizin teslim edilmesinden başka bir şey istemiyoruz” dedi.

Bir vatandaş ise, “Sürekli cebimizden kiraları ödedik. ‘Evi teslim edemeyiz' dediler. Ben geçen gün sordum, birisi bana çıkıp, ‘Daha 1 sene kirada gezeceksiniz' dedi. Bir sürü müteahhit evleri teslim etti, biz alamadık. Ben de emekliyim ve kira ödemekte zorlanıyorum” şeklinde konuştu.

Kanser hastası olduğunu söyleyen bir hak sahibi ise, “Benim kirada oturduğum ev sahibi evini sattı. Bana ‘Çık evden' diyor. Kanser hastasıyım ve tedavi görüyorum. Bir an önce evlerimizi teslim almak istiyoruz. Mağdur olmak istemiyoruz. Ben eşimden emekliyim ve maaşım daha düşük. Bin 300 lira kira veriyorum. Zor durumdayız” dedi.