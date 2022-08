18. Ekserji ve Uygulamaları Yaz Kursu başlıyor

Ekserji ve Uygulamaları Yaz Kursu / 18th Summer Course on Exergy and Its Applications” 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Yıllardır başarı ile sürdürülen ve kendi alanında markalaşan 18. Ekserji ve Uygulamaları Kursu, sadece üniversite için değil bölgedeki enerji üretim teknolojileri alanında yürütülen araştırma ve üretim ekosistemiyle ilgili alanlara önemli katkılar sağlamaya devam ediyor.

Uzman isimler yer alıyor

Alanda uzman ve sektörün yakından tanıdığı Prof. Dr. İbrahim Dinçer, Prof. Dr. Yunus A. Çengel, Prof. Dr. Arif Hepbaşlı, Prof. Dr. Adnan Midilli ve Prof. Dr. Mustafa Özilgen'in ana konuşmacı/eğitimci olarak ders vereceği 18. Ekserji ve Uygulamaları Yaz Kursuna ayrıca Prof. Dr. Akın B. Etemoğlu, Prof. Dr. T. Hikmet Karakoç ve Prof. Dr. Ziya Söğüt de katkıda bulunacak.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) katkılarıyla hayata geçecek olan kurs, 22 - 24 2022 tarihleri arasında BUÜ Otomotiv Mühendisliği Bölümü'nde, 23 Ağustos tarihinde ise BTSO Seminer Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Tüm gelir burs olarak öğrencilere dağıtılacak

Türkçe ve yüz yüze olarak yapılacak olan 18. Ekserji ve Uygulamaları Yaz Kursu; alana ilgi duyan ve kendini geliştirmek isteyen tüm enerji gönüllüleri ile lisans/lisansüstü düzeydeki araştırmacı, akademisyen ve sektör profesyonellerine açık olacak. Ayrıca kurs kapsamında elde edilecek tüm gelir Bursa Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı tarafından öğrencilere “Burs” olarak dağıtılacak.

Kurs programı, kayıt formu ve gerekli tüm bilgiler https://uludag.edu.tr/ekserji linkinde yer alıyor.