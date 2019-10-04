18 kilometrelik nefes kesen takip...Kaza yapınca yakalandılar

Yalova'da polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheliler Bursa'nın Orhangazi ilçesinde orta refüje çıkarak durabildi. 18 kilometre boyunca polisi peşinden koşturan ve kaza yapan şüpheli şahıslar, zor kullanılarak gözaltına alındı.

Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yalova'da polisin dur ihtarına uymayarak otomobil ile kaçan 4 kişiyi Orhangazi girişinde yakaladı. Yolu kapatan polis ekipleri emniyet şeridinden kaçmak isteyen otomobilin önünü kesti. Orta refüje çıkan içinde 4 kişinin bulunduğu otomobil kaldırıma çarparak durabildi. Yalova Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de Orhangazi'ye kadar kovaladığı zanlılar polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Orhangazi, nefes kesen bir polis operasyonuna sahne oldu. Yalova'da polisin dur ihtarına uymayarak 61 SF 660 plakalı otomobil ile Bursa istikametine doğru kaçan 4 zanlıyı Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri kovalamaya başladı. Otomobilin Orhangazi istikametine doğru geldiği bilgisinin ilçe emniyet müdürlüğüne bildirilmesi ile birlikte polis ekipleri Yeniköy Kavşağında tedbir aldı.

Trafik kesildi, zanlılar kaçmaya çalışırken kaza yaptı

18 kilometrelik kovalamaca kazayla biterken, kaza yapan araçtaki 4 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Polise direnen şüpheliler güçlükle polis otosuna bindirilerek Orhangazi Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kazaya karışan araçlar ise çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.