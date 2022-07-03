18 ülkeden dansçıların katıldığı Altın Karagöz coşkusu başladı

Bu yıl 60'ıncısı gerçekleştirilen ve 12 Haziran'dan bu yana Bursalı sanatseverleri birçok ünlü isimle buluşturan Uluslararası Bursa Festivali'nin devamı niteliğindeki 34. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle Harput Holding ana sponsorluğunda gerçekleştirilen 34. Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması, 18 ülkeden 575 dansçı ve 22 yerli grubun katılımıyla başladı. Açıkhava Tiyatrosu'ndaki açılış gecesinde tüm ekipler 3'er dakikalık gösterileriyle heyecan dolu yarışmanın startını verdi. Türkiye'nin en uzun soluklu etkinliği olma unvanına sahip olan Uluslararası Bursa Festivali'nin devamı niteliğinde kabul edilen ve bu yıl 34. kez dünyanın birçok farklı ülkesinden dansçıları Bursa'da buluşturan Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması, 7 Temmuz'a kadar devam edecek.

Açılış gecesinde konuşan Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) Yönetim Kurulu Başkanı Sadi Etkeser, alanında dünyanın sayılı organizasyonları arasında gösterilen yarışmasının aynı zamanda dünya barışına katkı sağlayan bir etkinlik olduğunun altını çizdi. 34 yıldır gerçekleştirilen yarışmanın hem Bursalı sanatseverler hem de dünya dansçıları tarafından özlemle beklendiğine dikkati çeken Etkeser, etkinliğin gerçekleşmesine katkı koyan veren Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi ile sponsorlar Harput Holding, Seva Holding, Erikli, Sur Yapı Marka AVM, Hayat Hastanesi, Neskar Otomotiv ve Bursa Gastronomi Derneği'ne teşekkür etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Süleyman Çelik ise Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'nın özel formatıyla bugüne kadar gelen Türkiye'nin tek organizasyonu olduğunu söyledi. Altın Karagöz'ün yarışmadan öte ülkelerin kültürlerini özgürce sergilendiği bir platform olduğuna dikkati çeken Çelik, "Bursa bir medeniyeti inşa edip dünyaya armağan etmiş bir şehirdir. 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak dünyanın kültür harmanını Bursa'da ağırlıyor olmaktan ayrı bir guru duyuyoruz. Birlik, beraberlik, barış ve özgürlüğe her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde Altın Karagöz Halk Dansları yarışması Bursa'dan dünyaya barış mesajları yayacaktır" dedi.

Dünyanın birçok farklı ülkesinden halk dansları ekiplerinin ağırlandığı ve alanında dünyanın en prestijli yarışmalarından biri olan Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması ile renkli gösterilerin yanı sıra Bursa'da kültürlerin buluşması yaşanacak. Bu yıl 18 ülkenin yarışacağı etkinlikte 575 yabancı dansçı yer alacak. 22 yerli topluluğun da katılacağı halk dansları yarışmasında bin 200'e yakın dansçı hem kültürlerini hem de hünerlerini sergileyecekler.

Şehrin dört bir yanı renklenecek

İki yıllık aranın ardından hem dünya dansçılarının hem de Bursalıların özlemle beklediği Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'nın heyecanı şehrin dört bir yanına yayılacak. 6 gün boyunca 17 ilçede 20 ayrı noktada gösterilerini sergileyecek olan ekipler, yarışma heyecanını ve renkli kültürlerini Bursa'nın tüm sokaklarına yayacaklar.

Açıkhava Tiyatrosu'nun yanı sıra Kent Meydanı, Suryapı Marka AVM, Podyum Park ve Yıldırım Cazibe Merkezi gibi şehrin hareketli noktalarında da yapılacak gösteriler ücretsiz ve halka açık olarak gerçekleştirilirken, 7 Temmuz akşamı yapılacak final gecesi ise biletli olacak. Kişi başı 20 TL'den satılacak biletler biletinial.com platformu, Tayyare Kültür Merkezi ile Açıkahava Tiyatrosu gişelerinden temin edilebilecek. Yarışmaya Azerbaycan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çekya, Dağıstan, Gürcistan, Hindistan, Karadağ, Kazakistan, KKTC., Kosova, Kuzey Makedonya, Macaristan, Meksika, Moldova, Özbekistan, Sırbistan, Polonya'dan halk dansları ekipleri katılacak.