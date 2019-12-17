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180 kilometre hızla önce ağaca, sonra da otobüs durağı çarptı

Bursa’da aşırı hız sebebiyle meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti.

Bursa'da aşırı hız sebebiyle meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti.


Kaza, Bursa-Mudanya yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hüseyin Alper (37) kullandığı 16 SBR 62 plakalı aracının kontrolünü kaybetti. Önce yol kenarındaki ağaca vuran sürücü, ardından otobüs durağı ve demir korkuluklara çarparak durabildi. Hurdaya dönen araçtan çıkartılan Alper hayatını kaybetti.


Öte yandan çarpmanın etkisiyle otomobilin motorunun ve diğer parçalarının yola savrulduğu görüldü. Ayrıca aracın kilometresinin de 180 kilometre hızda takılı kaldığı öğrenildi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

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