19 Mayıs 100'üncü yılında Nilüfer'de coşkuyla kutlanacak

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl olduğu gibi bu yıl da Nilüfer'de coşkulu yürüyüşle kutlanacak. “Gençliğin Yürüyüşü” sloganıyla FSM'den başlayacak olan yürüyüş, Nilüfer Cumhuriyet Meydanı'nda tamamlanacak. Yürüyüşün ardından Duman grubu sahne alacak.

Bursa 19 Mayıs'ta, Milli bayramların coşku içinde kutlandığı yer olan Nilüfer'e akacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Milli Mücadele Hareketi'ni başlatmak üzere Samsun'a çıktığı gün olan 19 Mayıs 1919 ve gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 100. yılında Nilüfer Belediyesi'nin düzenleyeceği yürüyüşle büyük bir heyecan ve coşku içinde kutlanacak.

19 Mayıs Pazar günü Nilüfer Cumhuriyet Meydanı'nda saat 11.00'de çelenk sunma töreniyle başlayacak olan kutlamaların ardından, yürüyüş heyecanı başlayacak.

Duman konser verecek

Bu yıl “Gençliğin Yürüyüşü” sloganıyla düzenlenecek olan yürüyüş, 7'den 70'e binleri buluşturacak. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda (FSM) toplanacak olan coşkulu kalabalık, saat 19.00'da yürüyüşe başlayacak. Şarkılar ve marşlar eşliğinde FSM Müzik Parkı önünden başlayacak olan yürüyüş, Nilüfer Cumhuriyet Meydanı'nda sona erecek. Nilüfer Belediyesi iftar saatinde, Nilüfer Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran binlerce kişiye çorba ikram edecek. İftarın ardından saat 21.00'de, Duman grubu konser verecek. Duman, seslendireceği şarkılarla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu da doruğa çıkaracak.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak bağımsızlık yolunda attığı ilk adımın 100. yıl dönümünde Nilüfer'de, coşkuyu binlerle meydanlarda yaşayacaklarını belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, tüm Bursalılar'ı 19 Mayıs'ta saat 19.00'da FSM'den başlayacak olan “Gençliğin Yürüyüşü”ne davet etti.

Başkan Turgay Erdem, PTT iş birliğiyle “Milli Mücadele'nin 100. Yılında Adım Adım Zafere” yazılı kart, ilk gün zarfı ve özel tarih damgalı pul bastırdıklarını da söyledi.