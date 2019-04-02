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19 yaşındaki Merve hayata tutunamadı

Bursa’da geçen yıl beyninde tümör tespit edilen 19 yaşındaki Merve Savaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bursa'da geçen yıl beyninde tümör tespit edilen 19 yaşındaki Merve Savaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşayan Merve Savaş'ın beyninde tümör olduğu belirlenmesinin ardından tedavi görmeye başladı. Yaklaşık 1 yıldır özel bir hastanede tedavi gören genç kızın, önceki gün beyin ölümü gerçekleştirdi. Genç kızın ailesi organları bağışladı.


Genç kızın vefatı sevenlerini üzerken, cenazesi Mustafakemalpaşa Yamanlı Mahalle Camii'nde kılınan ikindi namazı sonrası defnedildi.

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