2 bin güvenlik kamerası incelendi, çalıntı 190 araç bulundu

Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın bizzat yakından takip ettiği Change şebekesine yönelik yapılan operasyonda 2 bin güvenlik kamerası ve 5 bin emniyete kayıtlı araçların görüntüsü izlenerek 190 çalıntı araç ele geçirildi.

400 polisle yapılan operasyonda çalıntı, yurt dışı plakalı, yakalamalı ve hacizli araçları, hafif kazalı ve tamiri ucuz olan araçların plaka ve şaseleri ile değiştirip piyasada satışını yapan 16 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Bursa'da şüphelilere ait 30 farklı adreste yapılan aramalarda ise çok sayıda araç plakası, araç tescil belgesi, noter satış senetleri, 1 adet av tüfeği ve araçlara sahte şasi ve motor numarası yazmakta kullanılan elektronik cihaz ele geçirildi.

Yapılan operasyon neticesinde gözaltına alınan, Y.K., A.Y., F.Ş., R.P., Y.Y., A.Y., S.Ç., E.K., Ü.D., Ö.Ş., K.U., N.G., M.Ş.G., F.K. C.A. ve Y.Ö.'nün emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.