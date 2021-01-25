2 bin metrekare alan üzerine inşa edilen binalara yağmur suyu toplama sistemi mecburi

MHP Yıldırım Belediye Meclisi Grubunun verdiği önerge, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bütün Türkiye'de uygulamaya alındı. Buna göre, 2 bin metrekare taban alanına sahip olan binalarda yağmur suyu toplama sistemi mecburi hâle getirildi.

Milliyetçi Hareket Partisi Yıldırım Belediye Meclisi Grubu tarafından verilen önerge, Türkiye'deki kuraklığa bir nebzede de olsa merhem olacak. Teklif, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da uygulamaya alındı. Kuraklık ve su kıtlığını 18 maddelik çözüm önerisiyle bir nebze de olsa önlemeye çalıştıklarını belirten MHP Yıldırım Belediye Meclis Grup Başkanvekili İhsan Bilgili, "Çözüm tekliflerimizden bir kısmının belediyelerimizce uygulanmasını ve imar planlarına plan notu koymak suretiyle zorunlu hale getirilmesini de teklif etmiştik. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 23 Ocak 2021 tarih ve 31373 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 57. maddesine 7/a bendi eklemek suretiyle; '2 bin metrekareden büyük parsellerde yapılacak yapılarda mekanik tesisat projelerine, çatı yüzeyi yağmur sularının, tabi zemin altında tesis edilecek yağmur suyu toplama tankında toplanması, gerekmesi halinde filtre edilerek yeniden kullanılması amacıyla yağmur suyu toplama sistemi projesi de eklenir. İlgili idarelerce daha küçük parsellere ilişkin de zorunluluk getirilebilir. Yağmur suyu toplama tankı, parselin yan, arka veya parsel sınırına 3 metreden fazla yaklaşmamak kaydı ile ön bahçe zemini altında konumlandırılır. Toplama tankı tahliye hattı varsa yağmur suyu şebekesine bağlanır, atık su şebekesine bağlanamaz' şeklinde bir karar almıştır. Buna göre, 2 bin metrekarenin üzerindeki parsellere yapılacak binalarda yağmur suyu toplama sistemi zorunlu hale getirilmiştir. 2 bin metrekareden küçük parsellerde inşa edilecek yapılar içinse belediyeler yağmur suyu toplama sistemini zorunlu kılma takdir yetkisi verilmiştir. Böylece MHP grubunun önerilerinden biri uygulama alanına girmiş oldu. Diğer önerilerimizin de Tarım Bakanlığı, Buyükşehir ve ilçe belediyelerimizce uygulamaya konulması en büyük temennimizdir. Yıldırım Belediyesi, 12 Ocak 2021 tarihli Meclis toplantısında oy birliğiyle kabul ettiğimiz Şirinevler Mahallesi 1/1000'lik uygulama imar planında yağmur suyu toplama ve biriktirme konusunu plana koymuş ve teşvik olması bakımından imar artışı da vermişti. Bu hükümleri yönetmelik ve planlara koydukları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Yıldırım Belediyesini kutluyor, tebrik ve teşekkür ediyorum. Aziz Türk Milletinin hizmetinde olmaya devam edeceğiz" dedi.