İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

2 çocuk babasını öldüren zanlı tutuklandı

Bursa’da husumetli olduğu 2 çocuk babası olan komşusunu evinin önünde vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

Bursa'da husumetli olduğu 2 çocuk babası olan komşusunu evinin önünde vurarak öldüren zanlı tutuklandı.


Gemlik'te sabah saatlerinde yaşanan olayda, iddiaya göre husumetli olduğu komşusu Emrah Atmaca'yı işinden evine döndüğü sırada evinin önünde silahla vurarak öldüren Hüseyin Ü., olayın ardından gözaltına alınarak Gemlik Adliyesinde hakim karşısına çıkarıldı. Zanlı, planlayarak kasten adam öldürmek suçundan tutuklanarak Bursa Kapalı Cezaevine gönderildi.


Olayla alakalı soruşturma sürerken, zanlının evi güvenlik güçlerince boşaltıldı. Olayın olduğu bölgeye il merkezinden de çevik kuvvet takviyesi yapıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.