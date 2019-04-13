2 günde sayısız hırsızlık yapan zanlı polisten kaçamadı

Bursa'da iki günde çok sayıda hırsızlık yapan zanlı suçüstü yakalandı.

Orhangazi Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, otomobil, laptop, para ve motosiklet hırsızını bir başka otomobilden telefon çalmaya çalışırken yakaladı. Asayiş ekipleri, önceki gün İznik'te iki ayrı işyerine giren ve buradan bir laptop bilgisayar ile 100 TL para çaldığı tespit edilen 16 yaşındaki S.B.'yi son işinde yakaladı. S.B'nin İznik'te iki işyerine girip laptop ve 100 TL para çaldıktan sonra İznik'te çalmak için bir aracı kurcaladığı, ancak aracın kapılarını açamayınca bir başka otomobili çaldığı belirlendi. Şahsın İznik'ten çaldığı otomobil ile Boyalıca'ya geldiği ve otomobili burada bıraktıktan sonra bir motosiklet çalarak Orhangazi'ye geldiği tespit edildi. Orhangazi'de motosikleti boş bir alana terk eden S.B, daha sonra Orhangazi'den bir otomobil çalarak Gemlik'e kaçtı. Gemlik'te otomobili terk edip kaçan şahıs tekrar Orhangazi'ye geldi. Orhangazi'de bir otomobilin camını açarak içinden telefon çalmaya çalışan S.B, Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.B. adliyeye sevk edildi. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.