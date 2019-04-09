2 gündür haber alamadığı ağabeyini ölü buldu

Bursa'da bir kişi 2 gündür haber alamadığı ağabeyini evinde ölü buldu.

Olay, Kayhan Mahallesi Selçukhatun Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde yalnız yaşayan Cem Dakak'tan (58) haber alamayan kardeşi durumu polise haber verdi. Kardeşinin isteği üzerine kapıyı zorlayarak içeri giren ekipler, Dekak'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Yatağın üzerinde bulunan Dekak'ın iki gün önce öldüğü tahmin ediliyor. Polis, olayla alakalı tahkikat başlattı.