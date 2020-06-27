2 gündür kayıptı, cansız bedeni bulundu

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Kıranlar kırsal mahallesinde 2 gündür haber alınamayan şahsın cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre; Kıranlar Mahallesi'nde ikamet eden 70 yaşındaki İsmail İpek, 2 gün önce kendisine ilaç yazdırmak amacıyla özel taksi çağırarak Karacabey Devlet Hastanesi'ne gitmek amacıyla evden çıktı. Sonrasında 2 gündür kendinden bir daha haber alınamadı.

İsmail İpek'in eve gitmemesi üzerine yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Arama çalışmalarına jandarmanın yanı sıra AFAD ekipleri de destek verdi.

Arama çalışmalarına hemen başlayan ekipler, gelen ihbar üzerine Karadere'de suda cansız yatan İsmail İpek'e botla ulaştı.

Jandarmanın olayla ilgili geniş çaplı soruşturması devam ediyor.