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2 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 2 katlı binanın çatısı alev alev yandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 katlı binanın çatısı alev alev yandı.


Edinilen bilgiye göre, saat 20.30 sıralarında kırsal İhsaniye Mahallesinde Kadir Aydoğdu'ya ait 2 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatıyı sardı. Mahalle sakinleri durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın alt kata sıçramadan söndürüldü.


Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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