2 katlı evde çıkan yangın yan binalara sıçramadan söndürüldü

Bursa'da 2 katlı bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bitişiğinde bulunan evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi'nde 2 katlı bir evde, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiği gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen 6 itfaiye aracı, yangına müdahale ederek, bitişiğinde bulunan evlere sıçraman kontrol altına aldı.

Yangın sebebiyle mahallede büyük panik yaşanırken, alevlerin adeta geceyi aydınlatması kameralar tarafından görüntülendi. Yangın sebebiyle evde büyük maddi hasar meydana gelirken jandarma ekipleri, yangınla ilgili soruşturma başlattı.