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2 katlı evde korkutan yangın

Bursa’nın İnegöl ilçesinde çıkan yangında 2 katlı müstakil ev zarar gördü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan yangında 2 katlı müstakil ev zarar gördü. Yangında tek teselli kimsenin yaralanmaması oldu.


Yangın Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple Ersel ve Muharrem Atik'e ait 2 katlı müstakil evden alevler yükselmeye başladı. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine evde bulunan Atik ailesi kendilerini dışarıya dar attı. Yangına ilk müdahaleyi mahalle halkı yaptı. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Evin büyük bölümünde maddi hasar meydana geldi. Jandarma olayla alakalı tahkikat başlattı.

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