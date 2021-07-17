İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

2 katlı metruk bina alev alev yandı

Bursa’nın İnegöl ilçesindeki 2 katlı metruk bina alev alev yandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki 2 katlı metruk bina alev alev yandı.


Yangın, gece saatlerinde Sinanbey mahallesi Sinanbey caddesi üzerinde bulunan 2 katlı metruk binada meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını görenler durumu polise ve itfaiyeye bildirdiler.


Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alev topuna dönen binaya müdahale ederek 1 saatte söndürdüler. Yangın sonucu yıkılma tehlikesi yaşanan binanın çevresine güvenlik şeridi çekildi.


Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.