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2 kişinin binmesi gereken elektrikli bisiklete 4 kişi bindi

İnegöl’de elektrikli bisikletle yolculuk yapan bir aile görenlerinin yüreklerini ağza getirdi.

İnegöl'de elektrikli bisikletle yolculuk yapan bir aile görenlerinin yüreklerini ağza getirdi.


İnegöl'de en çok kullanılan araçların başında motosiklet ve elektrikli bisikletler geliyor. Normalde iki kişinin binmesi gereken bu tür araçlara maalesef bazen 4 kişi binerek yolculuk yapıyor. Kendi canlarını hiçe sayan o tehlikeli yolculuklar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntüleniyor. Son çekilen görüntüler yine İnegöl'den. Aynı aileden oldukları tahmin edilen elektrikli bisikletle yapılan yolculukta ikisi çocuk biri kadın ve erkeğin yolculuğu görenlerin yüreklerini ağza getirdi. O anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı. Tehlikeli yolculuk esnasında kadının bir tarafta kendi kucağındaki çocuğu tuttuğu görüldü.

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