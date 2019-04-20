2 köpek tüfekle vurularak öldürüldü

Bursa'nın Karacabey ilçesinin Yarış Mahallesi'nde birer hafta arayla sahipli 2 köpek belirsiz kişiler tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

Karacabey'in Yarış Mahallesi Gölet boyu sınırında Oğuz Bozkurt'a ait bir evde bulunan 4 köpekten 2'si henüz kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından birere hafta arayla tüfek ile vurularak öldürüldüğü öne sürüldü. Köpeklerin sahibi Oğuz Bozkurt, “Karacabey Yarış köyünde çiftliğim var. Burada 4 tane köpeğim vardı. 1 hafta arayla evimizin içinde iki köpeğimiz de vuruldu. Köpeğimize baktığımızda normal mermi de değil bu. Domuz kurşunu. Bir defa değil iki defa ateş edilmiş. Yazıklar olsun. Şimdi 2 tane köpeğimiz kaldı. Dışarıdan buraya mermi atıp duruyorlar. Artık can güvenliğimiz de yok. Hayvanların canını ise hiçe sayıyorlar. Bu yaptıkları vicdansızlıktır. Bunlar insanlıktan bihaber insanlar herhalde. Annesi ve babası vurulan yavru köpeğimizi artık sütle besliyoruz. Bunlarda vicdan yok. Düşmanlıktan başka bir şey değil bu. Yetkililerden yardım bekliyoruz” dedi.

Köpeklerin sahibi Bozkurt'un annesi Emine ise, “Köpeklerimizin vurulmasından dolayı çok üzgünüz. Hayvanları çok seviyorum. Bu insanlık dışı bir şey. Yapanlara yazıklar olsun” ifadelerini kullandı.

Köpeklerin sahibi Oğuz Bozkurt ve annesi Emine Bozkurt, kalan 2 köpeklerini severek acılarını dindirmeye çalıştılar.