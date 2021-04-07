2. Lig: İnegölspor: 1 - Ahmed Sportif Faaliyetleri: 2

Misli.
com 2. Lig Beyaz Grup'un 32. haftasında İnegölspor, sahasında Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 mağlup oldu.
Stat: İnegöl
Hakemler: Ayberk Demirbaş, Uğur Önay, Çağrıcan Pazarcıklı
İnegölspor: Gökhan Siverek, Yunus Emre Duyan (Fatih Çiplak dk. 46), Seydi Kayasoy, Gökhan Kurumuş (Ogün Çalışkan dk. 46), Fatih Üge, Metin Yüksel, Selimcan Temel (Ahmet Hakan Şahin dk. 60), Mehmet Özdıraz, Oğuz Çetinkaya, Bünyamin Yavaşoğlu (Gülhan Üreyen dk. 29), Ali Aydemir (Abdülkadir Kuzey dk. 60)
Amed Sportif Faaliyetler: Abdullah Yiğiter, Deniz Yılmaz (Anıl Şahin dk. 71), Ümit Karaal, Serkan Yavuz, Emrah Taysı, Erman Bulucu, Zeki Korkmaz , Oğuzhan Öztürk (Şahin Şafakoğlu dk. 89 ?), Halil İbrahim Sönmez, Mesut Can (Cerem Talha Dinçer dk. 46), Mehmet Sıddık İstemi
Goller: Gülhan Üreyen (dk. 43) (İnegölspor), Halil İbrahim Sönmez (dk. 6), Mesut Can (dk. 17) (Amed Sportif Faaliyetler)
Sarı Kartlar: Selimcan Temel, Ogün Çalışkan (İnegölspor)