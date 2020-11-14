2. Lig: İnegölspor: 1 - Ergene Velimeşespor: 0

Misli.
com 2. Lig Beyaz Grup'ta İnegölspor, İnegöl İlçe Stadı'nda karşılaştığı Ergene Velimeşespor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: İnegöl
Hakemler: Batuhan Kolak, Serdar Soydan, Serhat Sağır
İnegölspor: Gökhan Siverek, Fatih Üge (Metin Yüksel dk. 68), Emir Özsoy (Bünyamin Yavaşoğlu dk. 68), Selimcan Temel, Abdulkadir Kuzey, Erdem Seçgin (Erdal Kaya dk. 78 ?, Selimcan İnci dk. 90 ?), Caner Solmaz, Bilal Yıldırım, Ogün Çalışkan, Denis Taşkesen, Fatih Çiplak
Ergene Velimeşespor: Emre Yılmaz, Alişan Ural, Ömer Esenkaya, Semih Kahraman, İbrahim Fatih Dilek, Embiya Ayyıldız, Mert Er Estik, Alper Yener, Semih Ceylan, Eser Akbaş, Yüksel Şişman (Ergun Cengiz dk. 61)
Gol: Abdulkadir Kuzey (dk. 49) (İnegölspor)
Sarı kartlar: Emir Özsoy, Selimcan Temel, Abdulkadir Kuzey, Bünyamin Yavaşoğlu (İnegölspor), Yüksel Şişman, Semih Kahraman (Ergene Velimeşespor)