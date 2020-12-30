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2. Lig: İnegölspor: 1 - Uşakspor: 1

Misli.

com 2. Lig Beyaz Grup'ta İnegölspor, ağırladığı Uşakspor ile 1-1 berabere kaldı.



Stat: İnegöl


Hakemler: Batuhan Bayar, Harun Pekyürek, Şafak Nalbatoğlu


İnegölspor: Gökhan Siverek, Gökhan Kurumuş, Fatih Üge (Abdulkadir Kuzey dk. 77), Emir Özsoy (Metin Yüksel dk. 46), Selimcan Temel, Erdem Seçgin (Bünyamin Yavaşoğlu dk. 77), Caner Solmaz, Oğuz Çetinkaya (Yunus Emre Duyan dk. 86 ?), Bilal Yıldırım, Ali Aydemir, Denis Taşkesen


Uşakspor: Ersin Aydın, Türker Toptaş, Selim Dilli (Resul Türkkalesi dk. 46), Mehmet Gürkan Öztürk, Mehmet Bektaş (Alpay Koldaş dk. 81 ?), Samet Cantürk, Kadir Ari, Seçkin Getbay, Ali Kılıç (İbrahim Şirin dk. 81 ?), İsmet Benli, Berat Çetinkaya


Goller: Fatih Üge (dk. 50) (İnegölspor) Seçkin Getbay (dk. 61) (Uşakspor)


Sarı Kartlar: Emir Özsoy, Selimcan Temel (İnegölspor), Samet Cantürk, Mehmet Bektaş, İsmet Benli (Uşakspor)

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