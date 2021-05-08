2. Lig: İnegölspor: 2 - Hacettepe Spor: 0

Misli.
com 2. Lig Beyaz Grup'un son haftasında İnegölspor sahasında karşılaştığı Hacettepe Spor'u 2-0 yendi.
Stat: İnegöl İlçe
Hakemler: Fatih Tokail, Yusuf Doğan, Hüseyin Kıvanç Durmaz
İnegölspor: Gökhan Siverek, Seydi Kayasoy (Ogün Çalışkan dk. 63), Gökhan Kurumuş, Fatih Üge (Gülhan Üreyen dk. 79), Metin Yüksel, Emir Özsoy (Yunus Emre Duyan dk. 66), Selimcan Temel (Samet Günhan dk. 63), Abdülkadir Kuzey, Oğuz Çetinkaya, Bilal Yıldırım (Erdem Seçgin dk. 66), Ali Aydemir
Hacettepe Spor: Taha Cengiz Demirtaş, Kadir Enes Kıra, Hüseyin Eren Bektaş (Ataberk Gök dk. 67), Muhammed Ali Barutcu, Ali Eren Karadağ (Recep Yurdakul dk. 81 ?), Sarp Ekinci, Mehmetcan Yıldırım (Yusuf Emre Ataol dk. 81 ?), Kaan Yüksel, Kemal Emirhan Aydın, Musa Şahindere (Muhittin Sarper Özceyhan dk. 85 ?), Ahmet Arda Tuzcu (Baran Başyiğit dk. 85 ?)
Goller: Fatih Üge (dk. 45), Abdulkadir Kuzey (dk. 88) (İnegölspor)
Sarı kartlar: Taha Cengiz Demirtaş (Hacettepe Spor), Yunus Emre Duyan (İnegölspor)