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2. Lig: İnegölspor: 2 - Kocaelispor: 2

Misli.

com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden inegölspor, İnegöl İlçe Stadı'nda karşılaştığı Kocaelispor ile 2-2 berabere kaldı.



Stat: İnegöl


Hakemler: Efe Tanrıverdi, Mustafa Tosun, Hakan Erkan


İnegölspor: Gökhan Siverek, Yunus Emre Duyan, Gökhan Kurumuş, Samet Günhan, Fatih Üge (Bünyamin Yavaşoğlu dk. 75), Selimcan Temel, Abdulkadir Kuzey (Gülhan Üreyen dk. 75), Mehmet Özdıraz (Emir Özsoy dk. 83 ?), Oğuz Çetinkaya, Bilal Yıldırım, Ali Aydemir (Fatih Çiplak dk. 88 ?)


Kocaelispor: Bayram Olgun, Kemal Can Aydemir, Musa Nizam, Batuhan Er (Bahattin Köse dk. 66), Yiğitali Bayrak (Mervan Yusuf Yiğit dk. 81 ?), Murat Cem Akpınar (Dilaver Güçlü dk. 46), Semih Karadeniz, Gökhan Meral, Benhur Keser (Mustafa Tahir Babaoğlu dk. 31), Mesut Özdemir, Burak Süleyman


Goller: Mehmet Özdıraz (dk. 16 pen.), Gökhan Kurumuş (dk. 43) (İnegölspor), Burak Süleyman (dk. 59), Kemal Can Aydemir (dk. 90+10) (Kocaelispor)


Sarı kartlar: Selimcan Temel, Mehmet Özdıraz, Samet Günhan, Gökhan Siverek, Ali Aydemir (İnegölspor), Bayram Olgun, Mesut Özdemir (Kocaelispor)

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