2. Lig: Karacabey Belediyespor: 0 - Eyüpspor: 2

Misli.
com 2. Lig Kırmızı Grup 22. haftasında Karacabey Belediyespor, konuk ettiği Eyüpspor'a 2-0 mağlup oldu.
Stat: M. Fehmi Gerçeker
Hakemler: Ferhan Kestanlıoğlu, Uğur Başdaş, Hüseyin Aycan
Karacabey Belediyespor: Veysel, Hasan Güleryüz, Sergen (Taşkın dk. 78 ?), İlyas (Ömer Faruk dk. 83 ?), Alper, Gökhan, Onur, Temel, Berk Ali (Alperen dk. 88 ?), Sadık Arda, Ömer (Arda Suat dk. 84 ?)
Eyüpspor: Emrullah, Doğan, Muhammed (Mikail dk.90 ?), Onur (Sadık dk. 70), Okan (Muharrem dk. 90 ?), Serdar, Taşkın, Bülent, Taha (Görkem dk. 70), Tarık, Bekir (Timur dk. 11)
Goller: Okan (dk.37), Görkem (dk.76) (Eyüpspor)
Sarı kartlar: Muhammed, Tarık, Doğan (Eyüpspor)