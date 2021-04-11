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2. Lig: Karacabey Belediyespor: 6 - Elazığspor: 2

Misli.

com 2. Lig Kırmızı Grup 33. haftasında Karacabey Belediyespor, sahasında konuk ettiği Elazığspor'u 6-2 mağlup etti.



Stat: M. Fehmi Gerçeker


Hakemler: Erdoğan Özkaya, Murat Güçlü, Çağrı Yıldırım


Karacabey Belediyespor: Veysel, Hasan (Berat dk. 84 ?), Sergen, İlyas, Alper, Gökhan (Temel dk. 78), Onur, Rasimcan, Berk (Arda dk. 78), Sadık (Taşkın dk. 84 ?), Ömer (Yusuf dk. 66)


Elazığspor: Okan (Ali dk. 24), Ömer, Kadir (Selim dk. 80 ?), Muhammed (Ahmet dk. 46), Fırat, Cengizhan, Hebat, Kadir Taşoğlu (Salih dk. 87 ?), Muhammed Düzgüner, İzzet (Yusuf dk. 46), Eren


Goller: Rasimcan (dk. 36), Berk (dk. 45+2, Alper (dk. 51 ve 81), Sadık (dk. 77), İlyas (dk. 90+2) (Karacabey Belediyespor), Cengizhan (dk. 7), Yusuf (dk. 63) (Elazığspor)


Sarı Kartlar: Veysel, Sergen (Karacabey Belediyespor), Muhammed, Ömer Faruk, Yusuf, Salih, Eren (Elazığspor)

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