2. Lig Kırmızı Grup: Karacabey Belediyespor: 3 - Kırklarelispor: 1

com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, kendi sahasında konuk ettiği Kırklarelispor'u 3-1 mağlup etti.

Stat: M. Fehmi Gerçeker

Hakemler: Hakan Ergin, Özgür Fatih Kalaycı, Yusuf Susuz

Karabey Belediyespor: Veysel, Hasan Güleryüz, İlyas (Ömer Gümüş dk. 59), Alper (Abdullah dk. 88 ?), Taşkın, Gökhan, Onur, Temel, Berk Ali (Eren dk. 90 ?), Sadık Arda, Ömer (Arda dk. 46)

Kırklarelispor: Umut, Serkan, İbrahim, Emre (Kubilay dk. 67), Murat, Arda Hilmi, Mert (Emre dk.25) (İsmail dk.68), Ersel (Hakan dk. 87 ?), Davut, Bahadır, Berkan (Fatih dk. 87 ?)

Goller: Onur (dk. 14) , Berk (dk. 35), Arda (dk.52 pen.) (Karacabey Belediyespor), Ersel (dk.57) (Kırklarelispor)

Sarı kartlar: Ömer Çetinbaş, Taşkın, Alper (Karacabey Belediyespor), Emre, Arda, Berkan, Fatih, Murat, Kubilay (Kırklarelispor)