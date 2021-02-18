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2. Lig Kırmızı Grup: Karacabey Belediyespor: 3 - Kırklarelispor: 1

Misli.

com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, kendi sahasında konuk ettiği Kırklarelispor'u 3-1 mağlup etti.



Stat: M. Fehmi Gerçeker


Hakemler: Hakan Ergin, Özgür Fatih Kalaycı, Yusuf Susuz


Karabey Belediyespor: Veysel, Hasan Güleryüz, İlyas (Ömer Gümüş dk. 59), Alper (Abdullah dk. 88 ?), Taşkın, Gökhan, Onur, Temel, Berk Ali (Eren dk. 90 ?), Sadık Arda, Ömer (Arda dk. 46)


Kırklarelispor: Umut, Serkan, İbrahim, Emre (Kubilay dk. 67), Murat, Arda Hilmi, Mert (Emre dk.25) (İsmail dk.68), Ersel (Hakan dk. 87 ?), Davut, Bahadır, Berkan (Fatih dk. 87 ?)


Goller: Onur (dk. 14) , Berk (dk. 35), Arda (dk.52 pen.) (Karacabey Belediyespor), Ersel (dk.57) (Kırklarelispor)


Sarı kartlar: Ömer Çetinbaş, Taşkın, Alper (Karacabey Belediyespor), Emre, Arda, Berkan, Fatih, Murat, Kubilay (Kırklarelispor)

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