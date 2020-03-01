Bursa'da düzenlenen hamsi festivaline vatandaşlar akın etti. Ekmek arası hamsi alabilmek için uzun kuyruklar oluşurken, 2 ton hamsi kısa sürede tükendi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde geçtiğimiz hafta başlayan festival, hamsi dağıtımıyla son buldu. Festival kapsamında verilecek olan konserler ise İdlib'den gelen acı haberlerin ardından iptal edildi. İnegöl Hikmet Şahin Kültür Park içerisinde düzenlen festivale, İnegöllüler yoğun ilgi gösterdi. Havanın güneşli olmasını fırsat bilen vatandaşlar, soluğu parkta aldı. Hamsi ikramlarından almak isteyenler ise uzun kuyruklar oluşturdu.

Farklı etkinliklerle devam eden festivalde dağıtılmak için getirilen 2 ton hamsi, kısa sürede tükendi.