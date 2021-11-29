İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

2 ton sağlıksız midye çöpe döküldü

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sağlıksız şartlarda saklandığı belirlenen yaklaşık 2 ton midyeyi imha etti.


Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde çok miktarda çuvallar içinde saklanmış midyelerin olduğu ihbarını alan polis ekipleri, Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile birlikte 155 adet çuvala yüklenmiş yaklaşık 2 ton midyeye el koydu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemelerde, ele geçirilen midyelerin halk sağlığına uygun olmadığı tespit edildi. Sağlıksız ve kaçak yollarla midyeleri toplayan kişilere cezaî müeyyide uygulanırken, midyeler katı atık depolama sahasında imha edildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.