2 ton sağlıksız midye çöpe döküldü

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde çok miktarda çuvallar içinde saklanmış midyelerin olduğu ihbarını alan polis ekipleri, Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile birlikte 155 adet çuvala yüklenmiş yaklaşık 2 ton midyeye el koydu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemelerde, ele geçirilen midyelerin halk sağlığına uygun olmadığı tespit edildi. Sağlıksız ve kaçak yollarla midyeleri toplayan kişilere cezaî müeyyide uygulanırken, midyeler katı atık depolama sahasında imha edildi.