20 yaşında muhtar oldu!

Türkiye'nin en genç üçüncü muhtarı olan 20 yaşındaki Oktay Garip mazbatasını aldı. Küçüklüğünden bu yana çevresinde muhtar olarak çağrıldığını belirten Garip, çok mutlu olduğunu söyledi.

31 Mart mahalli idare seçimlerin ardından muhtarlık için aday olup kazananlar mazbatalarını aldı. Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Akhisar Mahallesi'nde muhtar adayı olan Türkiye'nin en genç üçüncü muhtarı 20 yaşındaki Oktay Garip, mazbatasını alarak görevine başladı. Garip, "Şu anda Türkiye'nin en genç muhtarı sayılmam. Eskişehir ve Ağrı'dan bir arkadaşımız daha çıktı benden küçük. Ben Bursa'nın ve Marmara'nın en genç muhtarıyım inşallah. Mahallemizin bana verdiği destekten dolayı hepsine teşekkür ediyorum. Akhisar'ı inşallah İnegöl'ün en gözde mahallerinden biri yapmak için elimden geleni yapacağıma söz veriyorum. Ben eskiden beri mahallede koşturum, bir camide dernek üyeliğim vardı. Büyüklerim çoğu bana muhtarım diye seslenirlerdi. Benim de kafamda vardı muhtar olmak. 2019 yılında yapılan seçimler buna vesile oldu. 7 aday vardı, benimle birlikte 6 adayı saf dışı bırakarak kazandım. Yaklaşık 2 bin üzerinde oy aldım. Rakiplerime 500'ün üzerinde fark attım" diye konuştu.