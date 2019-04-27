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20 yaşındaki engelli genç kız her yerde aranıyor

Bursa’da 20 yaşındaki zihinsel engelli genç kız sırra kadem bastı.

Bursa'da 20 yaşındaki zihinsel engelli genç kız sırra kadem bastı.


Edinilen bilgiye göre, Gemlik ilçesinde ikamet eden 20 yaşındaki engelli Sinem Başkal, dün akşam kayboldu. 1.60 boyunda, kısa saçlı ve üzerinde kırmızı mont ve pantolon olan Başkal, en son Balıkpazarı civarında güvenlik kameraları tarafından görüldü. Görüntülerde genç kızın yanında kimliği tespit edilemeyen bir kişinin olduğu dikkati çekti. Her yerde aranan Sinem Başkal'ı görenlerin insaniyet namına güvenlik güçlerine haber vermeleri istendi.

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