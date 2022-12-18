20 yaşındaki gencin öldüğü olayın sebebi 'alacak verecek' meselesiymiş

Bursa'da bir evde çıkan kavgada bıçakla yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler 4 kişiyi gözaltına alırken, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayın, cep telefonu satışında çıkan alacak verecek meselesi nedeniyle yaşandığı öğrenildi.

Olay, 15 Aralık Perşembe günü merkez Yıldırım ilçesi Meydancık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evden kavga sesleri duyan vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri evin içinde bıçaklanarak yerde kanlar içerisinde kalan İsmail Aslantürk (20) ile karşılaştı. Polis ekipleri durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çok kan kaybederek ağır yaralanan İsmail Aslantürk'ü olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin arından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Aslantürk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın faili olan Güven D. (18) ve olay yaşanırken orada bulunan kuzenleri Şahin D. (23), İsmailcan D. (18) ve Baran P.'yi (19) Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde saklandıkları evde yapılan operasyonla kıskıvrak yakaladı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, İsmail Aslantürk'ün Güven D.'ye cep telefonu satışından çıkan alacak verecek meselesi nedeniyle bıçak çektiği, daha sonra ise Güven D.'nin bıçağı elinden alarak Aslantürk'e fırlattığı, bıçağın bacak kısmında bulunan hayati önemi bulunan bir damarı kesmesi sonucu Aslantürk'ün hayatını kaybettiği öğrenildi.