20 yıldır Parkinsondu, 5 yıldır titriyordu..Beyin piliyle sağlığına kavuştu

Bursa'da 20 yıldır Parkinson hastası olan ve 5 yıldır da hastalığa bağlı olarak aşırı titreme şikâyeti bulunan 59 yaşındaki F.D., Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk kez yapılan beyin pili takılması ameliyatı sonrasında günlük hayatına normal bir şekilde döndü.

Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Parkinson hastalarına Beyin Stimülasyon (beyin pili takılması) ameliyatları başladı. Hastanede yapılan ilk ameliyatta, Parkinson hastalığı nedeniyle 5 yıldır aşırı titremeden muzdarip olan F.D.'e beyin pili takılması ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi.

Yapılan ameliyat hakkında açıklamalarda bulunan Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahi Kliniği Uzmanı Prof. Dr. Melih Çekinmez, beyin pili takılması ameliyatlarının Parkinson hastalığı, Distoni (Aşırı Kasılma) gibi hareket bozukluklarına neden olan hastalıkların yanı sıra Tourette Sendromu gibi psikiyatrik bozukluklarda da kullanılabileceğini belirtti.

Aşırı titreme sorunu ile yaşam kalitesi bozulan hastanın özelliklerinin uygun olması üzerine, Derin Beyin Stimülasyon ameliyatı yaptıklarını kaydeden Prof. Dr. Çekinmez, “Ameliyat sonrasında hastamız, henüz erken dönemde fakat hastamızın o aşırı titremeleri geçti. Hastamızın pil ayarları yapıldıkça uzunca bir süre boyunca ilacını çok daha az alarak hatta bazen hiç almayarak normal gündelik hayatına devam edebilecek” dedi.

Parkinson hastalarının tedavisinin nöroloji, psikiyatri, beyin ve sinir cerrahisi, anesteziyoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümlerinin multidisipliner olarak birlikte çalışmaları sonucunda gerçekleştiğine dikkat çeken Prof. Dr. Çekinmez, “Parkinson cerrahisi öncesinde hastalarımız, öncelikle hareket bozuklukları polikliniği tarafından nörolojik ve psikiyatrik açıdan değerlendiriliyor. Daha sonra beyin cerrahi kliniğimizce diğer branşlarla koordineli şekilde operasyonu gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Beyin pili uygulaması yapan 15 merkezden birisi

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin, Sağlık Müdürlüğü'nün destekleri ile Türkiye'de beyin pili uygulaması yapan 15 merkezden biri olduğunu ifade eden Hastane Başhekimi Doç. Dr. Muhammet Güzelsoy, “Hastanemiz, Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastaneler içerisinde ise ücretsiz beyin pili uygulaması gerçekleştirebilen beş merkezden biri haline geldi” şeklinde konuştu.

Türkiye'de çok az sayıda merkezde yapılan bu ameliyatı başarıyla gerçekleştiren ekibe teşekkür eden Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan ise, “Bursa'da nitelikli sağlık hizmetleri anlamında önemli çalışmalar yapıyoruz. Yüksek İhtisas Hastanemiz şehrin doğusunda nitelikli sağlık hizmetlerinin merkezi konumunda yer alıyor. Hastanemizde girişimsel radyoloji merkezi, çocuk kardiyovasküler cerrahisi, inme merkezi, palyatif bakımlar, organ nakli merkezi, hiperbarik oksijen merkezi gibi özellikli planlama gerektiren nitelikli sağlık hizmetleri veriliyor. Kısa zaman içerisinde çocuk ve erişkin yanık merkezimiz ile ikinci bir Çamatem'i hizmete alacağız. Şehrin batı kesiminde ise, Şehir Hastanemizin 2019 yılında tamamlanmasıyla bu anlamda nitelikli sağlık hizmet verecek bir merkezimiz daha olacak”