20 yıllık laboratuvarlar bağışlarla yenilendi

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi bünyesinde akademik ve bilimsel çalışmalar maksadıyla kullanılan Deney Hayvanları Yetiştirme ve Araştırma Birimi'nin laboratuvarları hayırseverlerden gelen bağışlarla tamamen yenilendi.

BUÜ Tıp Fakültesi'nde görev yapan akademisyenlerin bilimsel çalışmalar için kullandıkları Deney Hayvanları Yetiştirme ve Araştırma Birimi laboratuvarları, hayırsever iş adamı Bekir Akyıldız tarafından yapılan bağışlar sayesinde baştan sona yenilendi. İç tefrişatı değiştirilen ve modern cihazlara kavuşan merkez için açılış töreni düzenlendi. Törene BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Cansev, işadamı Bekir Akyıldız ve oğlu Erdoğan Akyıldız, akademisyenler, asistanlar ile personel katıldı.

Programda konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, göreve ilk geldikleri zaman merkezi ziyaret ettiklerini ve gördükleri manzaranın kendilerini hayli üzdüğünü dile getirdi. Buranın yenilenmesi için Tıp Fakültesi yönetimi ile bir arayış içerisine girdiklerini söyleyen Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Sağ olsun Bekir Akyıldız Bey'in gayretleri ve bağışları ile böyle bir imkân doğdu. Bu laboratuvar Tıp Fakültemizin özellikle bilimsel araştırmaları noktasında klinik dışı araştırma yapacak akademisyenlerimiz için önemli bir imkân oluşturdu. Dolayısıyla bu laboratuvarların yenilenmesine müteakip ortaya çıkacak yayınlar ve bu yayınlara yapılacak atıflar sayesinde inşallah 2 yıl sonra biz bu yatırımların geri dönüşünü alacağız. Çok kaliteli akademisyenlerimizin olduğu bir fakülteye sahibiz. Bu fakültemize yapılan her bir hizmet, neticede Bursa ve Türkiye halkına bir hizmet olarak geri dönecektir. Dolayısıyla bu bağışlar toplumsal katkıyı da beraberinde getirmektedir” dedi.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kayada Deney Hayvanları Yetiştirme ve Araştırma Birimi'nin 20 yıldır farklı nedenlerle yenilenemediğini açıkladı. İş adamı Bekir Akyıldız ile görüşmelerinde bu konuyu dile getirdiklerini aktaran Dekan Prof. Dr. Ekrem Kaya, “Kendisine ameliyathanenin durumunu aktardık. Buranın yenilenmesi için anlaştık. Bekir Bey, oğlu Erdoğan Akyıldız'ı gönderdi. Ameliyathanenin durumunu gördü. Yenilenmesi için çalışmalar başladık. Fakat sağ olsunlar, bununla yetinmeyip tüm katı donattılar. Bizim için mükemmel bir ivme oldu. Bağışlar, yeni bağışları da getirdi. Dolayısıyla tüm merkezimizi donatmış olduk. Bundan sonra merkezimizde ve laboratuvarlarımızda büyük bir çalışmanın başlayacağına inanıyoruz. Multidisipliner çalışmalar olacağına inanıyoruz. Tüm fakültelerimizde görev yapan akademisyenlerimizi buraya davet ediyoruz. Bizim 700'e yakın araştırma görevlimiz var. Onların da burada çok önemli çalışmalara imza atacaklarına inanıyoruz. Sayın Bekir Akyıldız'ın Bursa'ya ve fakültemize geçmişte de bağışları olmuştur. Genel Cerrahi Polikliniğimizi kendisi yaptırmıştır. En kaliteli ve en güzel polikliniklerimizden birisini yaptırmıştır. Kendisine sonsuz teşekkür ediyoruz. Bizler de çalışmalarımızla inşallah bu hayırların karşılığını vereceğiz” diye konuştu.

İş adamı Bekir Akyıldız ise Bursa Uludağ Üniversitesi'nin kalkınması ve gelişmesinde yaptığı bağışlarla katkı sunmuş olmaktan dolayı kendisini mutlu hissettiğini söyledi.