200 öğrenci birinci olabilmek için ter döktü

Özel Teknoloji Fen Koleji, '2019-2020 Bursa Küçükler Satranç İl Birinciliği Turnuvası'na ev sahipliği yaptı.

Özel Teknoloji Fen Koleji'nde gerçekleşen turnuvaya, 10-12 yaş öğrencileri katıldı. 6 kategoride yaklaşık 200 öğrenci, tüm gün süren turnuvayı heyecanla tamamladı. Öğrencilerle beraber velilerini de ağırlayan Özel Teknoloji Fen Koleji öğretmenleri ve öğrencileri, böyle kapsamlı bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını ifade etti.

Federasyon tarafından sunulan teşekkür plaketini alan Ortaokul Müdürü İsmail Hacıoğlu, "Akademik başarı dışında öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da başarılı olmalarından büyük mutluluk duyduklarını" dile getirdi.

Turnuva sonrasında Türkiye Satranç Federasyonu hakemleri tarafından verilen puanlar doğrultusunda, öğrencilere dereceleri ve masa dereceleri açıklandı. Dereceye giren 18 öğrenciye günün anısına özel Teknoloji Fen Koleji tarafından hazırlanan kupalar ve madalyalar takdim edildi.