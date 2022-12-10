200'er tonluk tankların geçişi için ekipler seferber oldu

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, çelik fabrikasında Savunma Bakanlığı için üretilen 200'er ton ağırlığındaki 2 basınçlı yakıt tankının Ankara'ya sevkiyatı için ekipler yoğun çaba sarf etti. Sevkiyatı sırasında İnegöl Kalburt köprüsünde büyük önlem alındı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde faaliyet gösteren Çelik fabrikasında Savunma Bakanlığı için üretilen biri 200 Ton ağırlığında, 36 Metre uzunluğundaki 2 adet yakıt tankı tırlara yüklendi. Ankara'ya yola çıkan tırlar İnegöl'ün girişinde bulunan Kalburt köprüsünün Ankara yönündeki kısmının dayanıksız olduğu tespit edildi. Karayolları ekipleri, köprünün Bursa yönündeki kısmının bu ağırlığa dayanıklı olduğunu değerlendirdi. Bunun üzerine karayolları ekipleri, Bursa'dan gelen tırların köprünün diğer bölümüne rahat geçmesi için orta refüjün bir kısmını kaldırdı.

Tırların güvenli şekilde geçmesi için İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri karayolunun her iki yönünü trafiğe kapattı. Toplam 400 ton ağırlığındaki tankların bulunduğu tırlar köprü üzerinden dikkatli bir şekilde geçirildi. Yaklaşık 30 dakika süren geçişin ardından karayolu ulaşıma açıldı. Tırlar Ankara'ya gitmek üzere yola çıktı.