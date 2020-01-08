2018'de 1,5 milyon insan veremden öldü

Bursa'nın Mudanya ilçesinde Verem Eğitim ve Propaganda Haftası faaliyetleri sürüyor.

Mudanya Verem Savaş Derneği ve İlçe Sağlık Başkanlığı iş birliğiyle merkezde ve kırsal mahallelerde bilgilendirme ve verem hastalığıyla mücadele konusunda eğitim çalışmaları başlatıldı. Mudanya İlçe Sağlık Müdürlüğünden Dr. Fatih Saraçoğlu, Hasköy Mahallesi İlkokulu ve Güzelyalı Atatürk Ortaokulunda öğrencilere slayt eşliğinde verem hastalığını anlattı. Saraçoğlu, “Verem Haftasının maksadı toplumun verem (tüberküloz) hastalığı ve hastalıkla mücadele konusunda bilgilendirilmesidir. Dünya Sağlık teşkilatı (DSO) Küresel Tüberküloz 2019 Raporu'na göre dünya genelinde tüberküloz görülme sıklığı ve ölümler (mortalite) düşmektedir. Tüberküloz dünya genelinde en çok ölüme sebep olan ilk 10 sebepten birisidir. Tek bir enfeksiyon ajanından olan ölümlerin en sık sebebidir. Dünya genelinde her yıl yaklaşık 10 milyon kişi verem hastalığına yakalanmaktadır. 2018 yılında 1,5 milyon insan tüberkülozdan hayatını kaybetmiştir” dedi.