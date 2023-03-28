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2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Türkiye: 0 - Hırvatistan: 2 (İlk yarı)

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımı, Bursa’da Hırvatistan ile karşılaşıyor.

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımı, Bursa'da Hırvatistan ile karşılaşıyor. Hırvatistan, ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


5. dakikada Salih Özcan'ın ara pasında topu çaprazdan kaleye gönderen Cengiz Ünder, kaleciyi geçemedi.


10. dakikada ceza sahasına girerken Kerem Aktürkoğlu'nun şutunu kaleci Dominik Livakovic kornere çeldi.


17. dakikada ceza sahası üzerindeki karambolde Orkun Kökçü'nün şutunda top kalecide kaldı.


21. dakikada Andrej Kramaric'in pasında karambole düşen topu Mateo Kovacic ağlara gönderdi. 0-1


31. dakikada kendi kazandığı top ile ceza sahasına giren Josip Stanisic'in vuruşunda Mert Günok gole izin vermedi.


45+4. dakikada Modric'in savunma arkasına gönderdiği topta Pasalic ceza sahası içi sol çaprazından çektiği şutu kaleci Mert çelerken, Mateo Kovacic topu boş kaleye gönderdi. 0-2



Stat: Bursa Büyükşehir Belediye


Hakemler: Andreas Ekberg, Fredrik Klyver, Niklas Nyberg


Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu (İsmail Yüksek dk. 35), Salih Özcan, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu , Enes Ünal


Yedekler: Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, İrfan Can Kahveci, Samet Akaydın, Arda Güler, Eren Elmalı, Barış Alper Yılmaz, Ozan Kabak, Mehmet Can Aydın, Umut Nayir, Cenk Tosun


Teknik Direktör: Stefan Kuntz


Hırvatistan: Dominik Livakovic, Josip Stanisic, Josip Sutalo, Josko Gvardiol, Borna Barisic, Luka Modric, Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic, Mario Pasalic, Ivan Perisic, Andrej Kramaric,


Yedekler: Ivo Grbic, Nediljko Labrovic, Martin Erlic, Lovro Majer, Nikola Vlasic, Luka Ivanusec, Petar Musa, Mislav Orsic, Borna Sosa, Domagoj Vida, Josip Juranovic


Teknik Direktör: Zlatko Dalic


Gol: Mateo Kovacic (dk. 21 ve 45+4) (Hırvatistan)

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