21. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi başladı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BÜU) Tıp Fakültesi'nde eğitim gören öğrencilerin kurduğu Bilimsel Araştırmalar Topluluğu (UBİAT) tarafından bu yıl 21'incisi düzenlenen Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi başladı. 14-16 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek Kongrede çok sayıda akademisyen ve bilim insanı sunum yapacak.

Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde düzenlenen 21. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi'nin ana teması ‘Nörobilime Prospektif Bakış' olarak belirlendi. UBİAT öğrencilerinin ev sahipliği yaptığı etkinliğin açılış törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fethi Yıldız, Türk Zekâ Vakfı Başkanı M. Emrehan Halıcı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Törende konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, nörobilim konusunun son yıllarda ön plana çıktığını ve devlet kurumlarının da bu alan üzerinde çok sayıda çalışmayı desteklemeye başladığını söyledi. Beyin ve insanın çok yönlü araştırılması gerektiğine dikkati çeken Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Biz ne kadar insanı keşfetsek, kanıtlamaya ve ispatlamaya çalışsak da halen daha çözemediğimiz çok sayıda noktası var. Özellikle de beyin konusu gerçekten de ciddi olarak araştırılması gereken bir alandır. Öğrencilerimizi bu konuda düşündükleri ve böylesine güzel bir kongreyi organize ettikleri için kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bursa'nın sanayi şehri olduğunun altını çizen Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, sanayi kuruluşları ile üniversitedeki parlak öğrencileri buluşturmak ve kaynaştırmak istediklerini aktardı. Bu konuda girişimler yaptıklarını söyleyen Kılavuz, “Yakın zamanda tıp fakültemizin seçkin ve bu konuya meraklı akademisyenleri ile sanayi kuruluşlarımız irtibata geçecek. Diş Hekimliği Fakültemizi faal hâle getirdik. Şuana kadar 8 öğretim üyesi tayin ettik. Diş Hastanesi ile de afiliye olarak çalışacağız. Üniversitemiz ve bir sanayi kuruluşu ile kişiye özel titanyumdan yapılan protez ve implantlar üretmek için bilimsel işbirliğine başlayacağız. Bu konuda bir ürün elde edecek ve ürünümüzü pazara sunacağız. Çok umutluyuz. Gençler bizden çok daha iyi koşullarda yetişiyor. Bu yüzden de onlardan beklentilerimiz yüksek” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fethi Yıldız ise konuşmasında son yüzyılın ‘beyin yüzyılı' olarak anılması gerektiğini vurguladı.

BUÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya da öğrencileri gerçekleştirdikleri başarılı kongre sürecinden dolayı tebrik etti. Öğrencilerin sadece organizasyonları düzenlemediklerini, aynı zamanda bilimsel çalışmalar içerisinde bizzat yer aldıklarını belirten Prof. Dr. Ekrem Kaya, “Artık klâsik hâle gelen Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi'ne 25 ayrı fakülteden tıp öğrencileri katılıyor. Bu da UBİAT'ın Türkiye'de kendisinden söz ettirdiğini ispatlıyor. Ülkemiz her alanda dışa bağımlılıktan kurtulmak için elinden geleni yapıyor. Bunun için de herkes elinden geleni yapıyor. Bursa, çok önemli bir sanayi kentidir. Fakültemiz son zamanlarda sanayi işbirliği içerisinde çalışmalar yapıyor. İnanıyorum ki öğrencilerimiz de bu iş birliği içerisinde kendisine yer bulacaktır” şeklinde konuştu.

Kongrenin açılış sunumunu Türk Zekâ Vakfı Başkanı Emrehan Halıcı, ‘Beyin Neden Soru Sorar' başlıklı bir sunum yaptı.